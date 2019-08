Provincia di Mantova comunica che sono in corso in questi giorni un po’ su tutta la rete stradale provinciale le operazioni di sfalcio dell’erba e sfoltimento di rami ai lati della carreggiata. Si tratta del terzo intervento programmato dall’ente di via principe Amedeo. Proprio questa mattina la ditta incaricata dello sfalcio sta operando a Cogozzo di Viadana, dove tra le segnalazioni di erba troppo alta, vi era anche quella di amministratori del Comune di Viadana.