Trasporti eccezionali, boom di transiti sulle strade provinciali mantovane

In forte aumento le richieste di autorizzazioni per transiti di trasporti eccezionali sulle strade della provincia virgiliana. Lo rileva l’Ufficio Trasporti Eccezionali dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti dell’ente di via Principe Amedeo che comunica di aver riscontrato nel periodo che va dall’1 gennaio al 31 luglio 2019 un notevole incremento di richieste di autorizzazioni, rispetto a quanto preventivato a inizio anno. Di conseguenza sono in considerevole crescita le entrate degli indennizzi di usura ed oneri di procedura come riportato nella seguente tabella:

entrate previste dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Entrate effettive dal 01/01/2019 al 31/07/2019 Nuova previsione entrate dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Incremento entrate previsto anno 2019 € 820.000,00 € 796.530,35 € 1.120.000,00 € 300.000,00

Le cause di tutto questo? Le spiega il presidente dell’amministrazione di via Principe Amedeo Beniamino Morselli: “Dall’ 1 gennaio 2019 rilasciamo le autorizzazioni in modo telematico tramite il portale di Regione Lombardia – in modalità integrale - a differenza di altre Province lombarde come Cremona, Bergamo, Sondrio o Lecco che lo fanno parzialmente o inizieranno nei prossimi mesi. Questo comporta generalmente una riduzione dei tempi di emissione dei permessi e una sicurezza sul pagamento per il transito; l’efficiente organizzazione dell’ufficio che si avvale anche di sopralluoghi del personale manutentivo esterno per fugare ogni dubbio e/o incertezza sulle possibili e/o inevitabili criticità legate al transito dei carichi eccezionali, unita al fatto che ogni pratica viene firmata dal responsabile del servizio non appena istruita. Ma va anche considerato il maggior utilizzo del porto di Valdaro a seguito di limitazioni imposte da ANAS sulla SS 12 “Abetone-Brennero” sul ponte in località Ponte Molino e il passaggio obbligato sul territorio della Provincia di Mantova per i trasporti eccezionali diretti e di ritorno da Porto Marghera”.