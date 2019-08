Ostiglia: lavori alle medie: partito il trasloco alla Ciminiera

A settembre, con l'avvio dell'anno scolastico 2019-2020, gli alunni delle scuola media di via Bonazzi, oggetto di un intervento di ristrutturazione che durerà per un anno, saranno trasferiti al primo piano della "Ciminiera", in piazzale Mondadori. Partite le operazioni di trasloco degli arredi dall'edificio di via Bonazzi alla Ciminiera. Il trasloco è stato affidato alla ditta Tirelli Traslochi di Motteggiana (Mn) per un importo complessivo di 19.825.000 euro. Da stamattina è in corso il trasporto degli arredi delle aule, domani sarà la volta del materiale di archivio. Nel frattempo la proprietà della Ciminiera ha terminato i lavori di manutenzione ordinaria, di ripulitura e tinteggiatura di tutto il primo piano, dove gli alunni frequenteranno l'anno scolastico 2019-2020.

Nello spazio della Ciminiera sono state ricavate le otto aule necessarie, i laboratori di informatica e dell'indirizzo musicale, i locali per il personale amministrativo e i dirigenti scolastici. In particolare, gli amministrativi saranno collocati in sede fissa alle scuole elementari di via Bonazzi, e solo in caso di necessità alla Ciminiera.

L'Amministrazione ha messo a bilancio un costo complessivo di affitto della struttura 60 mila euro per 15 mesi.

Per quanto riguarda la scuola media di via Bonazzi, l'appalto dei lavori è affidato alla CUC (centrale unica di committenza) della Provincia di Mantova. Pubblicazione del bando di gara entro la fine del mese di agosto 2019. I lavori saranno affidati ad ottobre 2019. Come da cronoprogramma saranno 300 i giorni di cantiere, a cui si dovranno aggiungere i tempi di collaudo. In tutto un anno.