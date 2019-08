Bilancio più che positivo per la Fiera delle Grazie 2019

Il piccolo borgo ha visto migliaia di persone attendere l'arrivo dello spettacolo piromusicale, dopo un ultimo giro tra i banchi del mercato e il luna park. Sono arrivati anche i numeri sui parcheggi della fiera. In totale le due aree di sosta hanno registrato il passaggio di 22.722 autovetture parcheggiate, con un aumento di oltre 5200 vetture rispetto al 2018. Per trovare un dato migliore bisogna tornare indietro alla fine degli anni ’90 e al 2000. Soddisfatti gli organizzatori, in primis il sindaco di Curtatone Carlo Bottani. «Un giudizio estremamente positivo sulla fiera – commenta il sindaco – un’edizione dei record, la più bella ed entusiasmante di questi cinque anni da sindaco». Un plauso anche ai madonnari, alle loro opere e alla giuria di qualità impreziosita dalla presidenza, per il quarto anno consecutivo, del direttore di Palazzo Ducale di Mantova Peter Assmann che ha dato il giusto valore aggiunto con il suo vigore e la sua competenza. L’edizione 2019 dell’Antichissima fiera delle Grazie ha saputo dosare il giusto equilibrio tra proposte culturali e di intrattenimento. Riusciti tutti i concerti serali, a partire da quello del sabato, con il trio formato da Gianni Dall’Aglio, Massimo Luca e Franco Malgioglio che hanno emozionato il numerosissimo pubblico con i più grandi successi di Lucio Battisti. Grande spazio anche ai più piccoli e alle famiglie, non solo con il luna park sempre gettonatissimo, ma anche con i laboratori creativi, i giochi di una volta, la mongolfiera e i giri a cavallo. E ancora gli incontri con la lettura, i rapporti con altri Paesi tra cui il Brasile e la Cina, le degustazioni guidate con alcuni dei Borghi più belli d’Italia, legati tra di loro dall’acqua, tema che ha contraddistinto i cinque giorni di fiera. Infine un grazie sentito agli assessori che hanno contribuito alla buona riuscita della fiera. «Al capo progetto Cinzia Cicola e a tutto i comparto commerciale – dice ancora il sindaco – e un grazie anche al vice sindaco e assessore alla cultura Federico Longhi per aver coordinato le scelte delle proposte culturali e di spettacolo, ben riuscite sia nel pomeriggio che alla serata.