Telefono Amico Mantova: in un anno 1000 contatti, si cercano volontari

Telefono Amico organizzazione di volontariato che si prende cura, al telefono e via mail, delle persone che hanno bisogno di aiuto, garantendo il totale anonimato cerca volontari. La presidente di Telefono Amico Mantova Katia Proietti traccia il bilancio dell'ultimo anno di attività del centro di ascolto: «Nel 2018 – spiega – abbiamo gestito oltre di mille richieste di aiuto, offrendo supporto, ascolto e attenzione a tante persone in difficoltà, ma per rendere il nostro servizio ancora più efficace e capillare abbiamo bisogno di ampliare il nostro team di "ascoltatori solidali"».La Attivo dal 1988, Telefono Amico Mantova è uno dei 20 centri territoriali di Telefono Amico Italia. «A livello nazionale nell'ultimo anno abbiamo raccolto e gestito circa 50 mila richieste di sostegno, offrendo quasi 9mila ore di assistenza telefonica e ascolto», spiega la presidente nazionale di Telefono Amico Italia Monica Petra. «In Lombardia, oltre che a Mantova, siamo attivi anche a Bergamo, Brescia, Busto Arsizio e Milano, per un totale di cinque centri territoriali che ogni anno gestiscono complessivamente oltre 7mila richieste di aiuto», conclude. Per accedere ai corsi di formazione di Telefono Amico Italia a Mantova e diventare volontari basta inviare una e-mail all'indirizzo volontari@telefonoamico.it oppure all'indirizzo mantova@telefonoamico.it. I corsi inizieranno nel mese di settembre e verranno presentati ufficialmente martedì 17 settembre alle ore 21 nella sede territoriale di Mantova del CSV Lombardia Sud (strada Montata 2a – Cittadella Mantova). Tutti gli interessati sono invitati a partecipare. In allegato, comunicato stampa con dati dettagliati relativi alla sede locale di Mantova di Telefono Amico Italia, locandina sulla ricerca di nuovi volontari e una foto di repertorio.