Escursionista di Pegognaga trovato morto in Val Sorda

Dopo alcune ore di ricerche in Val Sorda è stato individuato e recuperato nella notte il corpo dell'uomo di Pegognaga, Mantova, 27 anni, che era partito per un'escursione ieri mattina. L'uomo aveva salutato la sorella ieri mattina dicendole «vado a fare un giro al Ponte Tibetano», ma non era più rientrato a casa. Nel tardo pomeriggio erano scattate le ricerche dopo che il giovane non aveva più risposto alle telefonate dei familiari. Gli uomini del soccorso Alpino insieme con i carabinieri di Caprino e ai Vigili del Fuoco di Verona intervenuti in Val Sorda avevano trovato l'auto del mantovano parcheggiata davanti a Malga Biancardi. (Fonte: L'Arena)