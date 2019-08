Solidarietą ai bambini sottratti con gli affidi forzati

Una cinquantina di persone si sono ritrovate ieri sera per una fiaccolata in solidarietà ai bambini strappati alle famiglie da parte dei servizi sociali, il Tribunale dei Minorenni o equipe sanitarie come nel caso che ha coinvolto gli organizzatori della fiaccolata, Alberto Vallini di Modena e la moglie Elena Ferrari di Mantova.

L'inchiesta “Angeli e Demoni” sugli affidi forzati ha impressionato molto la gente e sono state molte le persone che hanno parlato dei fatti di Bibbiano. Impossibile non chiedersi, hanno detto alcuni di loro, cosa ne pensano gli amministratori di queste vicende; in molti si sono domandati se quella “visione” di famiglia inseguita dalla cricca reggiana fosse dagli amministratori condivisa. "Ma ci rendiamo conto del terrore vissuto da un bambino portato via da casa, dalla sua mamma e dal suo papà per essere affidato a gente estranea o in strutture e comunità?" è stato detto.

A differenza dei tempi del Forteto, dei fatti della bassa modenese e dell'inchiesta Veleno, questa volta le indagini su Bibbiano hanno aperto gli occhi a tante persone perchè i fatti reggiani hanno mostrato come in concreto attraverso il metodo Foti/Anghinolfi gli operatori si adoperavano per eliminare nei bambini il legame con le figure genitoriali biologiche per abituarli a credere che papà e mamma fossero cattivi e che dovevano crescere lontano da loro, in famiglie con cui non avevano nessun legame e se capitata anche presso famiglie omogenitoriali sostenendo che famiglia è dove c’è amore. I fatti di Bibbiano infine hanno mostrato come soggetti esterni ed estranei possano penetrare in una Famiglia smembrarla fino a distruggerla, togliere a madri e padri i loro diritti di genitori, renderli impotenti a difendere ciò che hanno di più caro: i loro figli.

Ecco perché è nato lo slogan “Parlateci di Bibbiano”.