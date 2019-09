Morti bianche: da gennaio a luglio 2019 + 4,3%

Bilancio delle morti bianche: da gennaio a luglio sono stati 432 i decessi sul lavoro In Italia. A questi si aggiungono i 167 morti sul tragitto casa-lavoro o lavoro-casa. Il totale è 599, con una media mensile di 85 vittime da Nord a Sud. A livello regionale, è la Lombardia il territorio con più morti bianche finora registrato con 62 vittime al secondo posto il Lazio il Piemonte la Campania la Sicilia e al sesto posto ex equo ci sono Emilia Romagna e Veneto. Rispetto allo scorso anno l'incremento è del 4,3%. A mietere più vittime in occasione di lavoro sono il settore delle attività manifatturiere (59) e quello delle costruzioni (55). La fascia d'età più colpita dagli infortuni mortali sul lavoro è quella tra i 45 e i 64 anni (280 vittime). Gli stranieri deceduti in occasione di lavoro sono 78 (pari al 18,1% del totale). Mentre sono 33 le vittime straniere rilevate in itinere. Le donne che hanno perso la vita in occasione di lavoro nel 2019 sono 22. Mentre sono 29 quelle decedute in itinere.