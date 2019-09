Tangenziale di Goito: consegna delle firme raccolte dal comitato

Il presidente Morselli ha ricevuto il comitato costituitosi a favore della costruzione della tangenziale di Goito, un’opera di estrema importanza, come hanno commentato il Sindaco di Goito Pietro Chiaventi e l’Assessore ai lavori pubblici Matteo Biancardi, visti la strategicità di collegamento con Brescia ed i risvolti economici ed ambientali che tale opera porterebbe al territorio. I rappresentanti del Comitato hanno brevemente illustrato le problematiche della attuale Goitese: problemi di sicurezza per mancanza del rispetto dei limiti di velocità, grande inquinamento causato dal passaggio di circa 30000 mezzi al giorno, per di più anche trasporti eccezionali e ripercussioni socioeconomiche sul centro abitato di Goito, unico “imbuto” rimasto sul tratto di 70 km che collega Mantova a Brescia con risvolti anche sui territori limitrofi veronesi e cremonesi. Il presidente Morselli, dimostrando piena sensibilità alle problematiche esposte e specificando l’impegno dell’amministrazione provinciale di risolvere questa annosa questione, ha sottolineato che la Tangenziale di Goito non si configurerebbe come una nuova opera, ma bensì la conclusione di un sistema di opere infrastrutturali già compiute, di cui fra ultimo la Tangenziale di Guidizzolo. Annoverata tra le opere necessarie richieste a Regione Lombardia già lo scorso anno e ribadita l’importanza negli ultimi incontri, Morselli ha dichiarato che è necessario giungere ad un accordo condiviso con Regione Lombardia per iniziare ad affrontare concretamente il problema, partendo dalla realizzazione del progetto definitivo.

In un percorso di fattiva collaborazione fra Enti, la Provincia si è resa disponibile a finanziare direttamente il progetto stesso. Il Comitato a fine dell'incontro ha manifestato la volontà di portare in Regione direttamente la posizione dei 1800 firmatari, al fine di sensibilizzare maggiormente la Regione stessa.