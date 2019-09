Giuseppe Conte ha accettato l'incarico a formare un nuovo Governo: il giuramento si terrà giovedì 5 settembre 2019 alle 10 al Quirinale. Nella lista dei ministri del nuovo Esecutivo giallo-rosso anche la docente mantovana Elena Bonetti, (10 i ministeri ai Cinque Stelle, 9al Pd e 1a Leu. Un tecnico, invece, al Viminale).

Ecco la lista dei 21 ministri del governo Conte letta dal premier al Quirinale. Interno, Luciana Lamorgese; Economia e Finanze, Roberto Gualtieri; Affari Esteri e Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio; Lavoro e Politiche Sociali, Nunzia Catalfo; Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli; Difesa, Lorenzo Guerini; Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà; Innovazione, Paola Pisano; Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone; Affari regionali, Francesco Boccia; Sud: Giuseppe Provenzano; Pari Opportunita' e Famiglia, Elena Bonetti; Affari europei, Enzo Amendola; Giustizia, Alfonso Bonafede; Ambiente, Sergio Costa; Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli; Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Teresa Bellanova; Istruzione, Universita' e Ricerca, Lorenzo Fioramonti; Beni e Attività Culturali e Turismo, Dario Franceschini; Salute, Roberto Speranza; Sport e alle Politiche Giovanili, Vincenzo Spadafora. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro.



Chi è Elena Bonetti?

(Ansa) Matematica, professore associato di Analisi, mantovana, un passato come capo scout nell'Agesci, il neo ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti nel 2014 firmò un appello, insieme a don Gallo, per chiedere allo Stato di riconoscere le unioni gay e alla Chiesa di rivedere le proprie posizioni "perché tutti abbiamo il diritto di amare e di essere amati". Un deciso cambio di passo rispetto alle posizioni del precedente ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana e Alessandra Locatelli. Matteo Renzi, un passato nell'Agesci anche per lui, nel 2017 la volle nella segreteria nazionale del Pd. Una scelta che destò più di una sorpresa, considerato che Bonetti, oggi 45enne, era una docente universitaria e non una politica in senso stretto.

Iscritta da poco nel Pd, ammise che la scelta colpì anche lei: "Mi è sembrata una proposta sproporzionata, ma ha prevalso la voglia di provare", commentò la nomina attribuendola ai suoi contatti col mondo giovanile: "Credo che stia a significare la volontà di aprire tutte le porte al mondo giovanile, alle associazioni che a questo mondo si rivolgono e ai valori di cui sono portatrici".

Sulla sua biografia, che compare sul sito del Pd, Bonetti scrive: "Nella ricerca ho imparato che si cresce se si gioca in squadra. La passione educativa e il desiderio di accompagnare le giovani generazioni ad essere buoni cittadini, capaci di contribuire a scrivere una storia bella e generativa per la nostra comunità, trovano le radici nel mio cammino scout - aggiunge - Su questa strada ho imparato la bellezza del camminare insieme, la felicità e la pienezza che nascono dal servizio, il coraggio di dire sì, la chiamata a lasciare il mondo migliore di come l'abbiamo trovato".