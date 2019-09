Salgono a 15 i varchi a Mantova che delimitano la Ztl. L'installazione delle utime tre telecamere è stata disposta da poco e saranno installate in via Carducci, via Tezze e via Tito Speri. Una decisione maturata dopo numerose richieste presentate dai residenti che lamentavano il transito di un continuo flusso di veicoli non autorizzati e non provvisti di pass.