San Giorgio Bigarello: report consiglio comunale (mozioni Potere al Popolo - approvazione Piano di Studio)

Un Consiglio Comunale ricco di argomenti quello che si è svolto oggi, sabato 7 settembre, presso la Sala Consiliare di Mottella. Tra i punti all’ordine del giorno due mozioni presentate dal consigliere di minoranza Pierluigi Luisi della lista Benessere per San Giorgio Bigarello – Potere al Popolo. La prima riguarda l’adesione alla “Plastic Free Challenge – Liberiamoci dalla Plastica”, progetto presentato dal Ministero per l’Ambiente e la Tutela del Territorio e del Mare avente come obiettivo quello di liberare dalla plastica e dagli articoli monouso tutte le Istituzioni di qualsiasi livello. Una proposta accolta favorevolmente e votata all’unanimità da tutto il Consiglio Comunale e repentinamente recepita dalla componente di maggioranza che ha promosso, da oggi stesso, l’utilizzo di brocche di vetro e di bicchieri compostabili durante la seduta consiliare. L’Amministrazione si impegnerà affinché nelle sedi del Comune di San Giorgio Bigarello vengano eliminati gradualmente tutti gli articoli in plastica monouso, anche dei distributori automatici, sostituendoli con articoli in materiale compostabile. Tale graduale eliminazione si avrà anche per i servizi e negli eventi organizzati dal Comune stesso. Contemporaneamente, attiverà una campagna informativa ed educativa di sensibilizzazione, indirizzata a cittadini e studenti, col fine di limitare, fino a eliminare, l’uso della plastica usa e getta. La seconda mozione presentata da Luisi, avente per oggetto la richiesta di archiviazione dell’iter di provvedimento unico richiesto da Cartiere Villa Lagarina, ha visto il parere favorevole dei soli gruppi consiliari di minoranza. La mozione richiedeva di intervenire al più presto nel procedimento per mezzo di una sospensione e di una archiviazione dello stesso, sollecitava ad agire in ogni sede istituzionale affinché la Provincia desse corso alla “revoca dell'AIA e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente”. La ViceSindaca Chilesi, riassumendone le ragioni a nome della componente di maggioranza del Consiglio, ha spiegato le perplessità e le motivazioni che hanno spinto a non votare a favore della mozione, rivendicando i passaggi che il Comune ha intrapreso nel corso degli anni per il monitoraggio della situazione e sottolineando la fiducia nell’operato degli organi preposti al controllo della cartiera. Il consigliere di maggioranza Arvati ha inoltre insistito sulla necessità in tempi di crisi occupazionale di coniugare sostenibilità ambientale ed occupazione. Altri punti all’ordine del giorno, l’istituzione della Commissione Consiliare permanente per l'esame delle norme statutarie e regolamentari dell'Ente e la nomina di cinque membri, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza delle minoranze. Tra la minoranza sono stati scelti i consiglieri Bordini (M5S) e Speringo (cdx – in qualità di presidente), tra i componenti della maggioranza sono stati nominati i consiglieri Falcone, Arvati e Montanarini (in qualità di vice presidente). Ultimo punto di discussione all’ordine del giorno l’approvazione del Piano di diritto allo studio per l'anno scolastico 2019-2020. Nella relazione dell’Assessore Modena è stato evidenziato lo sforzo dell’Amministrazione di sostenere la scuola in tutte le sue funzioni. Votato favorevolmente solo dalla maggioranza – mentre i consiglieri di minoranza si sono astenuti dal voto - il Piano di diritto allo studio è stato inteso come uno strumento programmatorio per la pianificazione di servizi e risorse che deve rispondere a vincoli costituzionali. Il Comune diventa necessariamente una risorsa di riferimento per le strutture scolastiche del territorio. Per questo è sembrato opportuno, nelle parole dell’Assessore, che diventasse uno strumento flessibile, capace di avere una visione più ampia, di individuare criticità e ricercare strategie di miglioramento, grazie soprattutto al dialogo e al confronto continuo tra scuola, genitori e territorio. Diverse le strategie di miglioramento messe in campo: innanzitutto lo sforzo di parificare tutti i servizi integrativi legati alla scuola (staimo parlando di pre e post scuola, trasporto scolastico, mensa) come già anticipato al momento della fusione dei comuni di San Giorgio di Mantova e Bigarello; in secondo luogo, la volontà di non incrementare i prezzi per l’erogazione di questi servizi. Tra le azioni di miglioramento si è pensato di introdurre modalità di iscrizione on line per velocizzare le operazioni , di verificare le nuove esigenze attraverso strumenti di valutazione dei bisogni, di garantire un’informazione puntuale alle famiglie. Il processo di inclusione degli alunni in difficoltà è sostenuto in buona parte dall’attribuzione agli alunni in difficoltà, segnalati dalla scuola degli assistenti all’autonomia e alla comunicazione: quest’anno ne saranno seguiti 33, così la spesa per gli educatori nel bilancio preventivo passerà da 165.000 a 218.000 euro. Altri interventi diretti all'inclusione prevedranno dei progetti "supporto" e la collaborazione con il Centro per le Famiglie. Non vanno poi dimenticati tutti quei progetti diretti alla qualificazione scolastica e promossi dall'Amministrazione che avranno per oggetto, per esempio, l'educazione ambientale, l'educazione alla legalità e alla cittadinanza, la conoscenza del patrimonio e la tutela del patrimonio ambientale, l'educazione alla salute, l'educazione al volontariato, la valorizzazione del patrimonio culturale, la promozione della lettura e del teatro.