Millenaria. Sala: “Sempre più punto di riferimento per tutta la provincia”

Ha chiuso con circa 80.000 visitatori l'edizione 2019 della Millenaria di Gonzaga dopo 9 giornate di programmazione e oltre 120 eventi.

“Tre giornate di pioggia, oltretutto tutte nei weekend, non ci hanno di certo aiutato, ma la Fiera ha recuperato nelle giornate e serate di bel tempo, sempre piene, confermando così l’apprezzamento da parte del pubblico per la proposta che abbiamo presentato”, commenta il Presidente di Fiera Millenaria Srl Giovanni Sala. “Negli ultimi anni ci siamo impegnati per offrire sempre di più eventi anche al coperto, in particolare attraverso gli showcooking e gli incontri di Mantova Golosa. La Millenaria sta cambiando e il pubblico apprezza la novità. Serve, però, tempo per assimilare fino in fondo il cambiamento e, inevitabilmente, il maltempo ci penalizza ancora”.

“Molto soddisfacente – prosegue Sala – la partecipazione agli eventi in programma, sia che si trattasse di quelli più “popolari”, come gli spettacoli musicali e di cabaret organizzati in collaborazione con Radio Pico che hanno riempito la Piazza Grande della fiera, o gli eventi enogastronomici con tanti ospiti come Simone Rugiati e il conduttore Rai Tinto; ma anche quelli più tecnici legati al mondo agricolo, che rimane un aspetto importante che rende unica la Millenaria. Grazie alle realtà che continuano ad accompagnarci in questo percorso portando a Gonzaga un dibattito di spessore: Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Aral Lombardia, Confcooperative, Ats Val Padana e Camera di Commercio. La Millenaria è sempre più punto di riferimento per il comparto agroalimentare dell’intera provincia mantovana, e non solo”.

Un mix di intrattenimento e informazione ha caratterizzato anche gli appuntamenti sulle eccellenze enogastronomiche, nello spazio di Mantova Golosa: “Abbiamo portato avanti – spiega Sala - un percorso dedicato alla conoscenza della filiera avicola in collaborazione con Regione Lombardia, ma si è parlato anche di salumi dell’Oglio Po, superfood, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, cucina salutare e senza glutine. La strada tracciata sta portando buoni frutti, continueremo questo percorso. Anche i miglioramenti operati sul percorso espositivo sono stati giudicati positivamente da pubblico ed espositori, così come l’area del maneggio con eventi sempre molto partecipati”.

I lavori alla Fiera di Gonzaga non finiscono qui. L’ente, infatti, organizza 14 fiere all’anno. Il prossimo appuntamento è la storica Fiera dell’Elettronica che si terrà sabato 28 e domenica 29 settembre.