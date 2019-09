Ammonita per atti persecutori nei confronti dell'ex marito

Una cinquantenne mantovana è stata ammonita dal Questore Paolo Sartori per “atti persecutori” nei confronti dell’ex marito. La donna, nel corso degli ultimi due anni, ha molestato in più occasioni l’uomo e la sua nuova compagna con appostamenti, ingiurie, diffamazioni e minacce di vario genere, anche di farli sottoporre a pretestuosi controlli fiscali volti ad ottenere per sé benefici ulteriori di natura economica. Recentemente, la stessa, individuato l’uomo in un parcheggio, lo aggrediva e gli impediva di allontanarsi fino all’intervento di una pattuglia della Squadra Volante della Questura. L’Ammonita non risulta nuova a tale tipo di intemperanze, anche nei confronti dei tutori dell’Ordine, contro i quali in passato si è resa responsabile di oltraggio, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. In base alla legge attuale, nel caso in cui la donna dovesse persistere nella propria condotta di “stalking” nei confronti dell’ex marito, in violazione dell’Ammonimento, potrà essere arrestata e sottoposta eventualmente a Sorveglianza Speciale. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it