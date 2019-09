Molino Magri compie 90 anni. Sabato visite e assaggi stellari alla grande Festa della Pizza

Nove decenni di passione, ricerca e storia familiare, sempre a fianco dei propri clienti per soddisfare le esigenze del consumatore, producendo farine di grano tenero per panificazione, pizzerie e pasticceria.

Il Molino Magri di Marmirolo compie 90 anni e festeggia con un grande evento, sabato 14 settembre dalle 15 alle 20 nella propria sede a Marmirolo. L’accesso è libero (ingresso da via Trieste).

Insieme alla famiglia Magri – dal 1929 alla guida del Molino – saranno presenti per celebrare questo traguardo alcuni tra i migliori Maestri Panificatori e Maestri Pizzaioli italiani e internazionali.

Il Molino negli ultimi 10 anni si è specializzato in produzioni di qualità superiore. Un impegno premiato e riconosciuto a tutti i livelli, dalle eccellenze dell’industria, ai locali più celebri, un marchio scelto sia dalle pizzerie più storiche che da quelle emergenti anche a Napoli, la “mecca della pizza”. L’azienda mantovana oggi è presente anche all’estero, dall’America al Giappone.

Sabato pomeriggio sarà possibile visitare il Molino, vedere il processo di macinazione in funzione ed assaggiare “opere” realizzate da veri e propri artisti della pizza, che inforneranno nei vari set allestiti nel piazzale dell’azienda (in caso di maltempo l’evento si svolgerà al coperto). Marco Quintili, campano vincitore del titolo di “Miglior Pizzeria Emergente del Lazio” e recensito tra i top di Roma dalla rubrica I Sapori de La Repubblica, realizzerà la pizza “canotto” dal bordo alto, morbido e leggero. Il veronese Stefano Miozzo, pluripremiato Campione del Mondo della Pizza (per ben due volte), presenterà la sua pizza in pala. Julien Serri, “cuisïolo” come ama definirsi (gioco di parole tra chef de cuisine e pizzaiolo), portavoce del gusto italiano tra innovazione e tradizione oltre che volto noto in Francia, con Dario Guerrasio, nomade portavoce dello street food senza confini, preparà la “pizza a portafoglio”. Carriera internazionale anche per Vanni Mauro che ha vissuto a lungo a Parigi e gestisce una celebre pizzeria nel Principato di Monaco e che, durante l’happening, utilizzerà le farine a bassa raffinazione. Tradizione verace napoletana per Gennaro Primicerio che, dal suo quartier generale in provincia di Napoli, si sta facendo notare nel panorama enogastronomico nazionale. Infine il genio mantovano della panificazione Marino Tanfoglio, per due volte Miglior Panificatore d’Italia e vincitore di numerosi premi nazionali con i suoi pani, presenterà alcune sue specialità preparate con le farine di MantoGrano, un progetto che vede Molino Magri al fianco di Confagricoltura e Sindacato Provinciale Panificatori Artigiani di Mantova, per la realizzazione di una filiera del pane al 100% locale.

Non solo gusto, ma anche musica e intrattenimento con Radio Bruno. L’immagine ufficiale dell’evento è di Giulia Bernardelli, in arte “Bernulia”, che per l’occasione ha realizzato un’opera d’arte dedicata al Molino Magri con farina e grani che, ispirandosi alla Venere di Botticelli, fonde i concetti di arte, natura e bellezza.

Molino Magri è un’azienda che ha saputo innovarsi e cambiare nel tempo, accettando sfide sempre nuove e non semplici, facendosi conoscere sul piano nazionale e internazionale, pur mantendendo saldi i principi dei fondatori. Una storia nata nel 1929 con l’acquisto da una famiglia austriaca del Molino da parte di Pietro Magri. Nove decenni e cinque generazioni, sempre sotto la guida della stessa famiglia. Un vissuto intrecciato anche con l’evoluzione dell’industria agroalimentare: dalle difficoltà della produzione durante la Seconda Guerra Mondiale e l’occupazione tedesca, al ricambio generazionale fino alle sfide dei nuovi consumatori di oggi.

Questo speciale appuntamento è realizzato in collaborazione con gli sponsor tecnici Levoni, Izzo, OEM, Lauri, Mozzarè, La Torrente, Latteria Mortaretta, Demetra e Wieber e con i partner commerciali Birrificio Il Confine, Oltrebolla e La Domestica. Media Partner Radio Bruno.

Per informazioni: 0376/1590305.

Segreteria Organizzativa

Leaduser | beatrice@leaduser.it - 0376.1590305 – 339.6283108

Ufficio Stampa Mantova

Serena Marchini | serena.marchini26@gmail.com - 348.7458404