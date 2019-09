Lutto in Confagricoltura: scomparso Fabrizio Ditella, figura di spicco della pioppicoltura mantovana

Un grave lutto ha colpito il mondo di Confagricoltura Mantova. È venuto a

mancare ieri infatti il dottor Fabrizio Ditella, figura di spicco nazionale nel

settore della pioppicoltura. Ditella, classe 1947, è stato presidente della

sezione pioppo di Confagricoltura Mantova, ricoprendo poi l’incarico presso

Confagricoltura Lombardia. Per oltre 20 anni inoltre è stato vicepresidente

nazionale della sezione legno. Ha dedicato tutta la sua vita alla pioppicoltura,

nelle aziende di Tabellano e Cizzolo, collaborando strettamente con l’istituto

nazionale di Casale Monferrato per la ricerca a livello clonale e sulle cure

fitopatologiche. A lui si deve la costituzione del clone “Ballottino”: «Fabrizio si è

sempre speso per la pioppicoltura – dice Fabio Boccalari, attuale presidente

della sezione provinciale per Confagricoltura – sia nell’ambito scientifico che nel

rapporto con le istituzioni e con Federlegno. Ha sempre fatto parte della

commissione nazionale pioppo, qualsiasi clone venisse inserito in Italia passava

da lui. La sua scomparsa ci addolora profondamente».