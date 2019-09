Sabbioneta Special Day: arte storia cultura ed enogastronomia non stop dalle 9,30

L'Amministrazione Comunale di Sabbioneta, in collaborazione con la Società Cooperativa Culture, gestore dei principali monumenti, e con l'Associazione Pro Loco di Sabbioneta, con il contributo di Regione Lombardia, presentano il calendario degli eventi che si svolgeranno il 15 settembre 2019 in diversi siti culturali all'interno del progetto VISIT SABBIONETA & MORE: la città ideale di Vespasiano Gonzaga Colonna, ospiterà nell'arco della stessa giornata diversi importanti appuntamenti legati alla storia, all'arte, alla cultura, e alla promozione turistica e all'enogastronomia. Per l'occasione Palazzo Giardino, la Galleria degli Antichi, Palazzo Ducale, La Sinagoga e il Polo Museale Vespasiano Gonzaga saranno aperti con orario continuato dalle 9:30 fino al termine delle manifestazioni; inoltre verrà emesso fino alle 16:30 un biglietto d'ingresso speciale di € 10,00 che consentirà l'accesso a tutti i siti turistico-culturali della città. Si comincerà con le celebrazioni, a cura dell'Associazione Pro Loco di Sabbioneta, per la Giornata Europea della Cultura Ebraica con Itinerari guidati, eventi musicali e visite gratuite per evocare il tema scelto “I Sogni, Una Scala Verso Il Cielo”. La Giornata Europea della Cultura Ebraica, l’evento creato e promosso dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, in collaborazione con la Comunità Ebraica di Mantova, saprà coniugare cultura e svago. Come ogni anno la Sinagoga di via Bernardino Campi sarà aperta al pubblico con ingresso libero; allo stesso modo sarà visitabile anche il Cimitero Ebraico situato nella frazione di Borgofreddo. Alle ore 11:30 e ore 14:30 partiranno dalla Sinagoga due itinerari guidati dal titolo “Quattro passi nel quartiere Ebraico” mentre il gruppo musicale “LE’ HAIM” si esibirà brevemente in tarda mattinata e nel primo pomeriggio in Sinagoga, concludendo alle ore 17:00 in piazza Ducale, con il concerto “Il Sogno di Yaakov” con la partecipazione di Giuliva di Berardino, docente, teologa e danzatrice liturgica che animerà l’evento con danze ebraiche. Alle ore 15:45, in Sinagoga si terrà la Conferenza “Sognare ad occhi aperti”, con relatore il Dott. Roberto Israel, che parlerà del popolo ebraico e di come ha affrontato il “sogno” in ogni sua parte sia spirituale che scientifica. Da non dimenticare la partecipazione all’evento da parte dei ristoratori locali, che prepareranno ricette e piatti legati alla tradizione ebraica. A partire dalle 17:00 la Società Cooperativa Culture, sostenitrice dell'Evento, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Sabbioneta daranno il via alla seconda edizione de “La città immaginaria”, sotto la Direzione Artistica di Amneris Bendoni, ospitata nei monumenti storici della città. Il Festival coinvolgerà artisti e compagnie italiani ed internazionali e la programmazione è stata ideata con l’intento di coinvolgere un pubblico eterogeneo, dai più piccoli fino agli adulti, in modo da far riacquistare a questa forma di teatro, antichissima eppure in continua evoluzione, la sua importanza artistica come già avviene all’estero. Gli artisti avranno l’opportunità di esibirsi in luoghi ad alto valore storico e culturale che, oltre a rappresentare straordinarie scenografie naturali, permetteranno al pubblico di poterne fruire in una chiave diversa dal consueto percorso museale. Gli spettacoli saranno a rotazione nella fascia oraria 17.00 – 22.00. Tutti gli spettacoli saranno accessibili con un carnet di ingresso al festival di € 6,00. Oltre agli spettacoli ci sarà anche un momento a tema dedicato ai piccoli: “Mille scene tra le dita”, un laboratorio didattico per stimolare la fervida immaginazione dei bambini nella costruzione di un teatrino in cui saranno le dita le vere protagoniste (dalle ore 15 alle 17 in Piazza d'Armi). La Città Immaginaria, in collaborazione con il consorzio Agrituristico Mantovano, ospiterà in Piazza d'Armi dalle ore 10.00 alle ore 21.00 un mercato con prodotti dei dintorni, freschi e trasformati, sempre di produzione aziendale e stagionali e Truck Food con prodotti artigianali di alta qualità. Sarà presente anche Oficina OCM con un concerto di circa 30 minuti di Luca Bandini, contrabbasso, e Gregorio Buti, violoncello: sono previste due repliche, la prima sarà alle ore 17.30 e la seconda alle ore 19.30. Il concerto si terrà nel salone degli specchi in Palazzo Giardino. Sempre il 15 settembre si celebrerà la B. V. Addolorata la cui memoria liturgica cade in questo giorno: pertanto la S. Messa Vespertina di domenica, anziché in Assunta sarà celebrata all’Incoronata alle ore 18, in forma solenne, con la presenza della Schola Cantorum di Vicoboneghisio, Cappella e Camminata, diretta dal Maestro Riccardo Ronda: verranno eseguiti brani dal proprio della B.Vergine. La stessa Schola, al termine della celebrazione, offrirà ai fedeli, ai turisti e a tutta la cittadinanza, un concerto di musica rinascimentale. Verranno eseguiti brani di Cavazzoni, Tallis, Guami, Palestrina, Merulo e Vignali. La scelta di questi autori intende creare una fusione armoniosa tra architettura e storia, musica e spiritualità.

