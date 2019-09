Nuovo appuntamento in rete con l'avvocato Polacco sulle Bibbiano d'Italia

Continuano gli appuntamenti in rete dell'avvocato Edoardo Polacco​ che prosegue la campagna di informazione contro gli affidi forzati a favore dei genitori dei bambini che vengono sottratti alle famiglie biologiche. La tragedia dei minori dati in adozione o rinchiusi in comunità non si è consumata solo nella Val d'Enza è tornato a ripetere il legale. E' ormai assodato che il sistema messo in piedi nel paesotto reggiano è diffuso in tutta Italia come dimostrano le decine e decine di segnalazioni che da oltre venti anni giaciono sulle scrivanie di chi dovrebbe indagare e/o verificare la procedura. Nel corso della diretta di lunedì 23 settembre 2019 il legale ha raccontato cosa accade all'interno delle strutture socio giudiziarie parlando di due fatti registrati nel Lazio e le dinamiche che hanno permesso la sottrazione in un caso e un'adozione definitiva nell'altro. Nel primo caso protagonista della vicenda è una famiglia straniera: la donna si era rivolta ai servizi sociali dopo una crisi familiare che era fortunatamente rientrata nel giro di un mese. A seguito della denuncia iniziale il comune era stato incaricato di avviare un percorso a sostegno alla genitorialità al termine del quale gli enti avevano deciso l'adottabilità dei loro 4 figli. Un provvedimento basato solo ed esclusivamente sulla relazione dei servizi sociali: nello scritto pervenuto al Giudice del tribunale minorile si descriveva ad esempio come e cosa i genitori portavano da mangiare ai bambini durante gli incontri protetti e il tipo di bevande assunte. Con solo questi documenti in mano si è dato corso all'adozione ha commentato l'avvocato Polacco. Il secondo caso preso in esame riguarda una giovane madre in attesa del suo secondo figlio che sta lottando con il suo avvocato per non permettere l'adozione del suo primo bambino solo perchè sarebbe stata denunciata dalla suocera e dalla nuora di comportamenti strani. Anche in questo caso Polacco mette in evidenza come lo strapotere di alcuni elementi riesca ad operare sulla sola base di una denuncia e senza che questa sia seguita da indagini, chiarimenti o alcun processo.