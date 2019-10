Incontro pubblico “Opportunità e rischi dell’utilizzo della legna per il riscaldamento domestico”

Giovedì 3 ottobre nella sala degli Stemmi di Palazzo Soardi, in via Frattini 60, si terrà l’incontro aperto al pubblico dal titolo "Opportunità e rischi dell'utilizzo della legna per il riscaldamento domestico". L'iniziativa è rivolta ai cittadini mantovani, anche dei Comuni confinanti, e si prefigge di sensibilizzare a un uso consapevole della legna e del pellet per ridurre le emissioni in atmosfera di micropolveri e altri inquinanti. L’incontro verrà aperto alle 16.30 dai saluti istituzionali dell’assessore all’Ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari. Seguiranno gli interventi: “L'evoluzione della qualità dell'aria e gli impatti della combustione di biomasse legnose in Lombardia” a cura di Guido Lanzani di Arpa Lombardia; “Le azioni regionali per la qualità dell'aria” di Gian Luca Gurrieri di Regione Lombardia; “Linee-guida per una corretta gestione degli impianti a biomasse” di Sandro Bani di Anfus; “Le azioni del Comune di Mantova per la tutela della qualità dell’aria” a cura di Gabriella Montanarini del Comune di Mantova e “Il contributo del teleriscaldamento di Mantova per riduzione delle emissioni in atmosfera e la promozione di fonti energetiche alternative” a cura di Sandro Gabrielli di Tea Sei Srl. Infine, spazio a domande e risposte. L’appuntamento rientra nell'ambito della campagna promossa dal progetto europeo Life PrepAir ed è organizzato dal settore Ambiente del Comune di Mantova.