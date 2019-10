Oggi, 2 ottobre, è la Festa dei Nonni

Oggi è la festa dei Nonni. Quelli italiani sono circa 12 milioni. Il 61% di loro aiuta figli e nipoti nel menage familiare. Oltralpe solo il 27%. Un punto di forza della struttura familiare italiana che può contare su queste figure che sono d'aiuto a genitori e un punto di riferimento per i nipotini. Per l'occasione camera di Commercio Lombardia ha elaborato i numeri degli imprenditori over 70 ancora in attività. Secondo l'analisi sono quasi 25mila pesano l'8% del totale nazionale composto da 303 mila imprenditori e costituiscono il 6% delle piccole imprese attive in Lombardia. A Mantova i nonni imprenditori censiti sono 2651 dietro a Milano e Brescia. Anche il portale Pronto Pro ha messo sotto la lente questa figura e pesato la sua importanza calcolando l’ipotetico stipendio dei nonni, nel caso venissero pagati per i preziosi servizi che ogni giorno offrono alla famiglia. A loro spetterebbe un salario intorno ai 2250 Euro al mese. Lo stipendio medio è stato calcolato prendendo in considerazione tutte le attività svolte, e le relative paghe orarie riconosciute a chi esercita gli stessi mestieri come lavoratore professionista, attingendo ad un database di 400.000 professionisti, suddivisi su 500 categorie di servizi.

I servizi offerti: dall'autista al consulente psicologico La giornata tipo del nonno italiano inizia con un passaggio a scuola ai nipoti, un comodo servizio di autista privato che, se fosse remunerato, prevederebbe un compenso di circa 18 Euro all'ora. Una volta depositati i bambini, i nonni rientrano spesso a casa dei figli, e provvedono a quelle incombenze domestiche che, chi lavora a tempo pieno, magari lontano dal paese in cui vive, fatica a gestire: stirare, riordinare le camere, aggiustare la perdita del rubinetto in cucina o cambiare una lampadina. Secondo ProntoPro una colf può costare fino a 15 Euro all'ora, mentre il ruolo di tuttofare è equiparabile a quelle professioni che più lavorano su emergenze (dall'idraulico all'elettricista), per un costo medio di 25 euro, calcolando mezz'ora di servizio. Si avvicina l'ora di pranzo e molti nonni si occupano di cucinare un pasto sano e sostanzioso ai proprio nipoti, nel ruolo di chef a domicilio dovrebbero percepire un compenso medio di 55 Euro all'ora. Con l'arrivo del pomeriggio si apre un ampio ventaglio di possibilità. C'è chi aiuta i nipoti a svolgere i compiti, un servizio di tutoraggio che potrebbe costare fino a 20 Euro all'ora, ma anche chi si occupa dell'organizzazione di feste di compleanno o momenti di svago per nipoti e amichetti: come animatori i nonni dovrebbero ricevere un compenso orario di 50 Euro. La saggezza e l'esperienza di vita di un nonno può inoltre diventare un prezioso aiuto in caso di problemi con i compagni di classe o con i genitori, una consulenza psicologica che se fosse remunerata potrebbe costare fino a 55,00 Euro all'ora.