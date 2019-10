I Carabinieri della Stazione di Castel d’Ario Mantova hanno denunciato un 75enne del luogo per interruzione di pubblico servizio dell’Isola Ecologica di via dell’Artigianato e minacce aggravate. L’uomo, appreso che non avrebbe potuto conferire dei rifiuti non compatibili con la raccolta differenziata, si armava con la gamba di un tavolo minacciando l’addetto dell’impianto. La pattuglia dei militari, prontamente intervenuta sul posto, ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it