Torna la Festa Vivi Valletta Valsecchi

Torna domenica 6 ottobre Vivi Valletta Valsecchi, la tradizionale festa organizzata da Arci Fuzzy insieme alla rete delle associazioni e ai cittadini attivi del quartiere presso il porticato di Via Ariosto e il Parco Baden Powell con il mercatino del broccante, musica e attività per bambini musica e stand gastronomico, dando modo a cittadini, associazioni, attività e gruppi di ritrovarsi in uno spazio comune e di rendersi partecipi del proprio quartiere.

Si parte dalle ore 8.00 del mattino con il Mercato del Broccante e i suoi banchi in cui,

fino al tramonto, sarà possibile cercare oggetti dal passato, vestiti usati o altre

curiosità. Per improvvisarsi «brocanteur» è necessario iscriversi contattando gli

organizzatori al numero di telefono 346 6758464. La partecipazione è aperta a tutti e

ha un costo di 5 euro (con tessera Arci, da sottoscrivere sul posto). Per allestire il

proprio banco è richiesto di dotarsi di un tavolo o stand espositivo, ed eventualmente un

gazebo.

Grazie alla collaborazione di FCE Records, la giornata sarà accompagnata da musica live

e djset con musica per tutti i gusti, con la partecipazione di Dj Franz e a seguire, dalle

17, karaoke open-air.

In questa speciale edizione di Vivi Valletta Valsecchi il quartiere si colorerà di opere

floreali grazie al progetto Per fare un quartiere ci vuole un fiore, realizzato da Arci

Fuzzy, Alce Nero, Segni d’infanzia, Scuola Anna Frank e sezione primavera del Giardino

dei Bimbi e Scuola Elementari Don Primo Mazzolari - Istituto Comprensivo Mantova 2.

Durante l’intera giornata un angolo dedicato a bambini, ragazzi e famiglie vedrà

l’alternarsi di laboratori per la creazione di opere floreali. I bambini del quartiere e

dell’intera città, sono invitati a creare e portare un fiore presso Parco Baden Powell per

decorare il quartiere a festa.

Nel parco Baden Powell, saranno allestiti il bar temporaneo, il punto ristoro e la

somministrazione del pranzo, grazie ai contributi di Arci te Brunetti, della Comunità

bengalese e alla partecipazione volontaria di abitanti del quartiere e della Parrocchia

del Gradaro per il banco dei dolci, con il budino e le torte home made.

La festa si svolgerà anche in caso di maltempo, spostandosi sotto i portici di via

Ariosto, in modo da garantire il pieno svolgimento di tutte le attività previste.