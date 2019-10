Le tratte panoramiche più suggestive da fare in treno

Partire con il treno non è solo uno dei modi più ecologicamente sostenibili per viaggiare, ma offre anche la possibilità di godere delle bellezze naturali dei paesaggi che si attraversano prima di giungere a destinazione. Trainline, app leader in Europa per viaggiare in treno e pullman, ha selezionato alcune delle tratte panoramiche più suggestive da percorrere in treno per ammirare il paesaggio stando comodamente seduti in totale comfort.

Per chi ama la montagna, per chi preferisce il mare o per chi ancora sceglie di rilassarsi in campagna, sarà quindi sufficiente prenotare con Trainline, che offre ai propri utenti la possibilità sia di acquistare biglietti ferroviari di diverse compagnie, sia di consultare le informazioni in tempo reale dei treni Trenitalia, Italo e di tanti altri operatori ferroviari europei, tutto dal proprio telefono.

Ecco la lista delle 5 migliori tratte panoramiche d’Italia da percorrere in treno, per godersi il paesaggio prenotando in completa autonomia con l’app di Trainline:

Ferrovia delle Centovalli

Detta anche Vigezzina, la Ferrovia delle Centovalli collega il Piemonte alla Svizzera, da Domodossola a Locarno, percorrendo 83 ponti e 31 gallerie. Lungo il percorso di 52 km, il treno bianco e blu attraversa la Valle Vigezzo, conosciuta anche come la Valle dei Pittori per gli spettacolari colori autunnali che caratterizzano i boschi, facendoli assomigliare a quadri impressionisti, tanto da far guadagnare al percorso il titolo di “Treno del Foliage”. Il biglietto include la possibilità di sostare in una delle cittadine lungo la ferrovia per respirare i profumi dell’autunno; inoltre, a bordo del treno, sono disponibili audioguide gratuite. Il Treno del Foliage impiega un’ora e 42 minuti a raggiungere Locarno da Domodossola, cittadina facilmente raggiungibile in treno da Milano e Torino.

Ferrovia Adriatica nelle Marche

In molti sognano “una vita vista mare”, e perché non cominciare da un viaggio vista mare? Nella tratta che collega Ancona a San Benedetto del Tronto, nelle Marche, i treni corrono lungo la costa a pochi metri dal mare Adriatico, consentendo ai viaggiatori di sognare ad occhi aperti davanti al sole che si riflette sulla superficie dell’acqua. Percorrendo il tragitto verso sud, in particolare se si viaggia presto la mattina, i sedili posti sul lato sinistro del treno offrono una vista spettacolare del sole che nasce all’orizzonte. È possibile percorrere il tragitto tra Ancona e San Benedetto del Tronto in 40 minuti. Ancona inoltre è raggiungibile in treno da Milano in 2 ore e 55 minuti da Roma in 3 ore e 34 minuti.

Ferrovia del Bernina

Lo storico Trenino Rosso collega Tirano, in Lombardia, a St. Moritz, in Svizzera, da più di 100 anni attraversando vasti pascoli erbosi incastonati tra le montagne in estate, che diventano grandi distese di neve nella stagione invernale. Durante il tragitto di circa quattro ore (che dal 2008 è entrato a far parte dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità UNESCO), dai finestrini panoramici si possono ammirare da vicino ghiacciai alpini e laghi ad alta quota, accompagnati da un’audioguida in quattro lingue che illustra le meraviglie del paesaggio. Il percorso tra Tirano e St. Moritz ha una durata di 2 ore e 11 minuti; Milano e Tirano sono collegate da treni che raggiungono la destinazione in 2 ore e 32 minuti.

Da Grosseto a Siena attraverso la Val d’Orcia

Chi non ama particolarmente il mare o le esperienze ad alta quota, sicuramente apprezzerà i paesaggi che si stagliano lungo la tratta che connette le città toscane di Grosseto e Siena. Lungo il percorso di un’ora e 30 minuti, i binari si allontanano anche di diversi chilometri dai centri abitati attraversando campi coltivati delimitati dai cipressi che compongono il tipico paesaggio toscano e muovendosi sinuosi intorno alle colline. Verso la fine della primavera e l’inizio dell’estate, la vista è ancora più mozzafiato grazie ai girasoli nel pieno della fioritura che si estendono a perdita d’occhio sui pendii dei poggi della Val d’Orcia. Per arrivare a Grosseto da Roma con il treno si impiegano un’ora e 39 minuti.

Cinque Terre Express

Il Cinque Terre Express è un treno regionale che viaggia attraverso un parco nazionale dichiarato Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO. Percorre tratti della costa ligure tra scogliere a picco sul mare da un lato e scoscese pareti di roccia dall’altro, regalando viste su panorami mozzafiato. Collega La Spezia a Genova in un’ora e un quarto, fermando in ognuno dei cinque borghi di pescatori diventati meta turistica per viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso sono le località arroccate sulla parete rocciosa e affacciate sul mare che hanno mantenuto le pittoresche case colorate e i piccoli porti che riparano le barche dei pescatori dalle onde del mar Ligure. Partendo da La Spezia, la prima “terra” che si incontra è Riomaggiore con un viaggio che dura 7 minuti. Da Roma è possibile raggiungere La Spezia in 3 ore e 47 minuti. Da Torino si raggiunge invece Genova in un’ora e 40 minuti.