Bicitour da Mantova al Vecchio Mulino, aperitivo contadino e ritorno in bus

Sono aperte le adesioni a "Paesaggi del Mincio: da Mantova al Vecchio Mulino e ritorno con carrello bici", escursione in bicicletta da Mantova a località dei Mulini di Volta Mantovana alla scoperta degli scorci più suggestivi del fiume, dai laghi che circondano Mantova alle prime Colline Moreniche che cominciano a colorarsi d'autunno. L'evento green, a partecipazione gratuita, è in programma sabato 5 ottobre dalle 09:00 alle 13:30 (partenza e arrivo in piazza Porta Giulia). Lungo il percorso, le guide ambientali del Parco del Mincio, aiuteranno i partecipanti a interpretare i colori della natura di fine estate, a osservare gli uccelli migratori in partenza verso il continente africano e a riconoscere i pesci che si possono scorgere a occhio nudo nelle acque del Mincio, in questo tratto molto trasparenti. All'arrivo al Chiosco dei Mulini, ai partecpainti sarà offerto un aperitivo contadino a base di pane e salame mantovano. Il ritorno a Mantova sarà in bus navetta con carrello portabici. La partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria rivolgendosi a Segreteria Didattica Parco del Mincio 0376 391550 int. 20 (lunedì, mercoledì, venerdì ore 9:00 – 12:00) cell. 338 9427438 o scrivendo a didattica@parcodelmincio.it . L'escursione rientra nella rassegna Crescere Sostenibili, programma di attività naturalistiche realizzate dal Parco del Mincio e dal Comune di Mantova in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente. La rassegna terminerà domenica 13 ottobre con il bicitour a partecipazione gratuita Mantova - Carpaneta lungo i nuovi percorsi per le due ruote di "Mantova Ciclabile" realizzati da Parco del Mincio, Comune di Mantova e Comune di San Giorgio. Per informazioni: www.parcodelmincio.it.