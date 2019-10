Roverbella: fanno saltare il bancomat. Via 20.000 euro

Con la tecnica della marmotta è andato a segno il colpo alla filiale Credem di Roverbella. Intorno alle due del mattino di giovedì una banda in pochi minuti ha fatto saltare lo sportello prelevando circa 20 mila euro. Per far esplodere il bancomat hanno usato una miscela di nuova generazione anziché l'acetilene che ladri e rapinatori non utilizzano oiù . Sul caso indagano i Carabinieri. Fortunatamente la deflagrazione non ho interessato lo stabile che è stato prontamente verificato dai vigili del fuoco. I militari della Stazione di Roverbella e della Sezione Radiomobile di Mantova, dopo un accurato sopralluogo, stanno svolgendo le indagini per risalire all’identità dei banditi.