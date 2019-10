Degrado e sporcizia nelle vie Cappadocia e Santa Marta: l'assessore Murari ha incontrato il comitato dei cittadini

L’assessore all’Ambiente del Comune di Mantova Andrea Murari giovedì 10 ottobre ha incontrato nel suo ufficio di via Roma un gruppo di residenti nelle vie Cappadocia e Santa Marta, ubicate vicino al cantiere di Mantova Hub, che avevano segnalato con una raccolta firme la precaria situazione igienico sanitaria della zona. I residenti sono stati rassicurati dall’assessore che ha confermato l’intenzione dell’amministrazione comunale di espropriare lo scheletro di via Greyson entro l’anno per procedere con l’abbattimento e la realizzazione della nuova piazza. Oggi, tuttavia, il degrado e l’abbandono di rifiuti nella zona, causati dalla presenza dello scheletro, hanno creano forti disagi per i residenti e la proliferazione di topi. L’assessore Murari ha immediatamente ordinato una robusta derattizzazione e si è impegnato a installare una foto-trappola per individuare gli incivili che abbandonano i rifiuti. Durante l’incontro si è fatto anche il punto sul cantiere in atto nella ex Ceramica che ospiterà la scuola e che sta proseguendo speditamente. “Ho chiesto un incontro i residenti per spiegare loro che stiamo lavorando duro ogni giorno per riportare il decoro nel loro quartiere – ha detto l’assessore Murari – e abbattere quel magone di cemento che opprime tutta la zona e la rende insalubre. Al suo posto ci sarà un bellissimo giardino. I residenti hanno espresso grande soddisfazione nei confronti della giunta per aver affrontato attraverso Mantova Hub i problemi di un quartiere abbandonato da decenni. Ho concordato con loro che faremo subito una robusta e urgente derattizzazione e che aumenteremo la sorveglianza anche con foto-trappole contro chi abbandona rifiuti. Abbiamo condiviso – ha concluso – di incontraci di nuovo quando saremo pronti per le demolizioni”. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it