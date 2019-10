Stragi del sabato sera: controlli a tappeto su tutte le strade

La Polizia Stradale di Mantova, con due pattuglie del capoluogo e con una pattuglia del Distaccamento di Ostiglia, ha presidiato le principali arterie stradali mantovane controllando il tasso alcolemico e l’alterazione psico-fisica dei conducenti. Complessivamente gli operatori hanno fermato 81 automobilisti, 46 dei quali uomini. Di questi, 4 uomini ed una donna sono risultati positivi all’etilometro. Due di loro (con tasso alcolemico maggiore di 0.80 g/l), sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver commesso il fatto in orario notturno. Altri tre conducenti, due uomini e una donna, sono stati sanzionati amministrativamente (€544 e contestuale ritiro di patente). Oltre alle 5 patenti ritirate, sono stati decurtati 70 punti ma fortunatamente nessun automobilista aveva assunto anche stupefacenti né si sono registrati tassi alcolemici superiori a 1,5 g/l, limite sopra il quale si rischia la sospensione della patente per un tempo superiore ad un anno. Durante i controlli nei pressi della discoteca “Mascara”, gli agenti notavano in lontananza un conducente che alla vista delle pattuglie accostava a destra per effettuare un cambio alla guida. Insospettiti, gli operatori, procedevano al controllo del veicolo, accertando con grande sorpresa che il guidatore stava circolando in stato di ebbrezza alcolica ed il passeggero appena fermato il veicolo, apriva lo sportello e rigettava. Inizialmente il conducente tentennava a fornire le proprie generalità, asserendo di aver dimenticato i documenti di guida. L’equipaggio, tramite la sala operativa, riusciva comunque ad identificare il soggetto constatando che lo stesso stava circolando senza aver mai conseguito la patente di guida. Per tale motivo al conducente veniva comminata una sanzione di € 5110 ed il veicolo veniva sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi. Ed ancora, con stupore, veniva verificato che il veicolo condotto dallo stesso soggetto era senza assicurazione, di conseguenza, interveniva un soccorso stradale per il recupero della vettura, sottoposta a sequestro amministrativo. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it