Indice di criminalità: Mantova al 61° posto su 106 province. Crescono truffe informatiche ed estorsioni, isola felice per spaccio e droga

Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500 reati, una media, riferita al 2018, che si conferma in calo del 2,4% rispetto all’anno precedente. Ancora in aumento, come ormai accade da dieci anni, le truffe e le frodi informatiche, gli illeciti connessi allo spaccio di stupefacenti e le estorsioni del + 17%, un dato veramente preoccupante e che andrebbe preso seriamente in considerazione da Forze dell'ordine e amministratori perchè va a colpire la categoria dei negozianti e piccoli imprenditori obbligati a versdare una quota a dei criminali per poter lavorare. La fotografia dell’Indice di criminalità in Italia è stato elaborato dal quotidiano finanziario, Sole 24 Ore. Nella classifica finale su un totale di 106 province prese in esame, Mantova si piazza al 61esimo posto, con una media di 34 reati denunciati ogni giorno. Da un primo sguardo tranquillizza il dato sul calo dei reati ma analizzando meglio la situazione vediamo che non tutti i delitti diminuiscono anzi alcuni sono in crescita costante: come in tutta italia anche a Mantova e provincia sono in aumento le truffe informatiche, indice che fa schizzare la città dei Gonzaga al 37esimo posto della classifica e anche nella nostra provincia i reati legati alle estorsioni sono in crescita mentre fortunatamente appare nelle ultimissime posizioni per quanto riguarda i reati legati agli stupefacenti.