Pm10 in salita: con l'accensione del riscaldamento centraline Arpa sotto la lente

Da oggi si possono accendere i riscaldamenti e da qualche giorno le concentrazioni di Pm10 nell'aria sono sotto la lente di Arpa che misura quotidianamente la qualità dell'aria. Se non dovesse arrivare la pioggia annunciata dal meteo si renderanno necessariei le misure per la limitazione del traffico allo scopo di contenere le emissioni di idrocarburi e il proliferare delle polveri sottili. Occhi puntati quindi sulle centraline di Mantova, hinterland e tutta la Lombardia mentre nella vicina Emilia sono già scattate le misure antinquinamento in diversi comuni.