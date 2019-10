S.I. chiede a Palazzi di disubbidire al decreto sicurezza e di iscrivere all'anagrafe i richiedenti asilo

Il gruppo consiliare di Sinistra Italiana chiede al sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, di dare disposizione agli uffici anagrafici per garantire il diritto ai soggetti richiedenti asilo di essere regolarmente iscritti all'anagrafe. Dichiarano i consiglieri sottoscrittori Andrea Cantarelli e Matteo Bassoli: "Fare ciò significa garantire loro i diritti primari della persona, quali l'accesso all'istruzione, al lavoro e alla cura".

Secondo S.I. "I diritti di quelle persone sono stati negati dal decreto sicurezza approvato nel 2018 ma che diverse sentenze di tribunali ordinari - ultimi Parma, Lecce, Bologna e Ferrara- stanno smontando, indicando la strada da seguire per le amministrazioni comunali".

"Chiediamo quindi al Sindaco, prosegue la richiesta, di dare indicazioni per il rilascio dei documenti essenziali, quali il certificato di residenza e la carta d'identità senza attendere ricorsi al tribunale civile di riferimento, perché anche a Mantova sono segnalate le difficoltà previste nel decreto sicurezza. Tanto più che in questi anni Mantova si è dimostrata orientata all'accoglienza, con un lavoro costante dell'associazionismo e del terzo settore, ma anche con una politica amministrativa volta all'integrazione, come ad esempio dimostra l'adesione del Comune allo Sprar, che sta facendo un ottimo lavoro in provincia".