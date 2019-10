Apam: aperto il bando per Under30 per inserire 15 autisti nell'organico

Rilanciato l'innovativo bando di selezione per formare giovani #under30 alla

professione di autista

APAM ha aperto un bando per la selezione di 15 candidati allievi autisti di autobus da

avviare a un percorso di formazione e abilitazione alla guida per future assunzioni a

tempo indeterminato.

Si tratta di una proposta innovativa presentata con ottimi risultati lo scorso anno, che ha

portato all'assunzione di 10 nuovi conducenti e con la quale APAM vuole rivolgersi

nuovamente ai più giovani per offrire loro, non solo un’opportunità di lavoro, ma la

possibilità di avviarsi all’esercizio di una professione.

L’idea nasce dalla consapevolezza che prepararsi al mestiere di autista non sia semplice

e immediato: serve una formazione solida, la patente D, la Carta di Qualificazione del

Conducente Persone (CQC Persone) e le selezioni che d’abitudine APAM avvia per

individuare nuovo personale dimostrano come questo lungo iter sia faticoso da

intraprendere, soprattutto da parte dei più giovani.

APAM ha dunque rilanciato una selezione pubblica che prevede che l'azienda si faccia

carico del percorso formativo, dando così un’opportunità ai giovani in cerca di lavoro.

Il bando infatti è aperto a tutti gli under 30 che siano in possesso di alcuni requisiti

minimi – licenza di scuola media inferiore e possesso della patente B – e che siano

interessanti a investire tempo nella propria formazione.

I candidati selezionati saranno iscritti presso autoscuole autorizzate al rilascio della

patente D e del CQC Persone, e saranno contemporaneamente avviati a un percorso

formativo interno di 100 ore comprendenti lezioni di guida e corsi di formazione,

finalizzati ad acquisire tutte le competenze necessarie per poter svolgere al meglio il

ruolo di conducente di mezzi pubblici.

L’attività di formazione, ad eccezione di esigui costi amministrativi, sarà totalmente

gratuita per i candidati e sostenuta completamente da APAM.