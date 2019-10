Castel Goffredo. Blitz in laboratorio: al lavoro 10 cinesi 4 in nero e 1 clandestino

Altri lavoratori irregolari, clandestini e in nero, sono stati trovati dopo l'ispezione della Task Force formata da GdF, Carabinieri, personale Asl, e ispettori del lavoro in un laboratorio tessile a Castel Goffredo nell'Alto Mantovano. Arrestato il titolare cinese. All’interno del laboratorio i militari hanno sorpreso intenti in attività 10 cittadini cinesi, di cui 4 regolari sul territorio ma senza contratto di lavoro, e 1 senza alcun documento di riconoscimento e quindi clandestino. Sospesa l'attività e communate multe per una cifra intorno ai 21 mila euro.