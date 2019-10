Per Natale torna il Gospel con Perfect Harmony - The Voices of Victory

L'appuntamento è atteso e apprezzato: anche quest'anno a Mantova si terrà il concerto gospel genere musicale capace di suggestionare molti mantovani e non solo. L'appuntamento è al Teatro Ariston di Mantova Giovedì 19 Dicembre ore 21 con uno dei gruppi migliori d'America: I Perfect Harmony - The Voices of Victory. Creato nel 1992 da Jennifer Ingram, con le talentuose figlie Nicole e Chrystal, viene completato da Christian Spirit Taylor, marito di Niki, in veste di pianista. Ispiratosi ai gruppi di cantanti femminili come le Clark Sisters, The Pace Sisters En Vogue, SWV, Mary Mary e altri, sul piano "filosofico" e religioso, questo gruppo intende ricreare in musica la Perfetta Armonia che dovrebbe regnare quando ciascuno vive e si esprime in accordo alla sue capacità e nel rispetto delle caratteristiche dell'altro. Dopo aver condiviso il palco con celebrità del gospel e della musica rock pop quali Robin Gibb (The Bee Gees),The Simple Minds, Sinead O’Connor, Rini-tee 5:7, Ron Kenoly, Martha Munizzi, Stellar Award Nominee Elder Jimmy Hicks, e Stellar Award Nominee Dana Mackey, è stata l'apparizione al celebre programma televisivo CELEBRATION of GOSPEL ad aver dato loro l'occasione di pubblicare il loro primo disco "The Next Level" con la Chrystol Clear Coundz record label. Questo lavoro, oltre a dare al gruppo occasione per concerti, apparizioni radio e TV è valso il premio al South Florida Gospel Music Awards come "best new gospel group of the year", "best gospel trio", e "best new artist". Perfect Harmony, nel 2014, ha creato una formazione più grande, che include più voci e sezione ritmica, dal nome THE VOICES OF VICTORY; dopo aver selezionato le migliori voci della Georgia, TVOV si è imposto fin dai suoi esordi come un gruppo dinamico e potente e ha guadagnato spazio nei teatri di Atlanta e nelle trasmissioni televisive. Sta pianificando un tour europeo. SEMINARIO GOSPEL In programma il giorno stesso dell'evento alle ore 16: 30 presso il Teatro Ariston. Un momento privilegiato per incontrare, capire e vivere insieme una esperienza vera di gospel…capirlo perchè vengono spiegate le radici, vengono spiegate le motivazioni di questo canto, viene spiegata la tecnica e anche i movimenti del corpo…ma soprattutto capirlo. Si rivolge a tutti gli appassionati e/o allievi del conservatorio di musica, che abbiano un minimo di conoscenza lingua inglese. I partecipanti potranno apprendere da professionisti di canto di fama mondiale in una location quale il Teatro Ariston alfine di confrontarsi e condividere sia l’esperienza musicale, che il rapporto umano. A conclusione del seminario gli allievi potranno essere protagonisti assieme al gruppo Statunitense la sera stessa del concerto serale, durante il quale si esibiranno insieme al coro gospel. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it