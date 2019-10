Stop ai Tir sul ponte Dosolo Guastalla. Lavori anche sui ponticelli di Bozzolo, prorogata chiusura della Sp 15

Il ponte sul Po, Dosolo Guastalla tra breve chiuderà ai mezzi pesanti per la durata di circa due mesi; quel traffico verrà deviato sul ponte Viadana Boretto. La chiusura si rende necessaria per interventi che verranno effettuati a Tagliata di Guastalla mentre in primavera l'infrastruttura sarà sottoposta ad una decisa manutenzione. Anche a Locarolo di Bozzolo il Romano e il S.Andrea a Calvatone necessitano di interventi e per questo sono stati chiusi al traffico veicolare suscitando le proteste degli automobilisti che devono allungare il proprio percorso. Per questo ieri i sindaci dei territori coinvolti hanno chiesto a Regione Lombardia di sbloccare la situazione procedendo con i lavori. Prorogata invece la chiusura temporanea al traffico della SP 15 “Ceresara-Cavriana-Valeggio” nei territori dei Comuni di Guidizzolo e Cavriana: lo stop è dovuto ai lavori di realizzazione della tangenziale di Guidizzolo. La chiusura si protrarrà sino alle ore 17.30 del 28 febbraio 2020.