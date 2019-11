Il documentario sullo scienziato Cesare Maltoni all’Ariston

Sarà alla multisala Ariston martedì 5 e mercoledì 6 novembre alle 19.20 il documentario Vivere, che rischio, il ritratto del bolognese Cesare Maltoni: un uomo di scienza noto in tutto il mondo e dalle cui ricerche si è stabilita una prassi e una metodologia scientifica ancora oggi insuperata. Cesare Maltoni è stato uno dei più brillanti scienziati del Novecento, vero e proprio fondatore di un ambito della ricerca scientifica oggi attualissimo: quello dello studio delle sostanze chimiche e inquinanti dannose per la salute, della prevenzione oncologica e della chemio prevenzione, oltre ad aver avviato la promozione e la direzione dei primi programmi di PAP Test in Italia. Uno scienziato che ha precorso i tempi, un uomo eccezionale che ha lottato per la difesa della salute pubblica e dell’ambiente con tutte le sue straordinarie capacità. Il documentario ritrae, attraverso immagini di repertorio e testimonianze, la sua figura, mostrando anche il privato di Maltoni, un uomo difficile e scomodo, e per questo condannato a essere isolato, marginalizzato e, dopo la morte nel 2001, in parte dimenticato. Ma se Cesare Maltoni non avesse portato avanti le sue ricerche sulle sostanze potenzialmente cancerogene e se, nei lunghi 40 anni di lavoro incessante suo e del suo team di biologi, non avesse diffuso con caparbietà gli allarmanti esiti dei suoi studi, vivremmo in un mondo ancora più inquinato, pericoloso per la nostra salute e avremmo molta meno consapevolezza di come l'industria, la chimica, il nostro modello industriale in genere, danneggino la nostra vita. Vivere, che rischio rende così omaggio a un uomo capace di portare avanti con energia le sue idee e di sfidare, in nome della salute pubblica, poteri e convenzioni dell’epoca. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it