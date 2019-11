Elezioni 2020: 7 liste per sostenere la corsa al secondo mandato di Mattia Palazzi

Mattia Palazzi sindaco di Mantova ha presentato ieri nel corso di una conferenza stampa le liste a sostegno della ricandidatura a primo cittadino della città. La presentazione si è tenuta allo spazio Multi.Me di Via Grazioli che da sabato diventerà sede del comitato elettorale. "Nuovo e aperto a tutti. Libero da pregiudizi e bello. Uno spazio per proporre nuove idee, per pensare al futuro, per stare insieme", così scrive il sindaco sulla sua pagina facebook annciando l'apertura. L'inaugurazione si terrà sabato, 8 novembre alle 10.30 in via Grazioli, angolo via Roma.