Mercato Lungorio, Agrimercato Mantova: noi aperti a tutti. Serve nuovo bando

“Sabato il mercato di Campagna Amica sul Lungorio proseguirà regolarmente, celebrando come sempre un prodotto di stagione, la castagna, secondo la filosofia della stagionalità, della tutela dell’origine e della promozione del Made in Italy. In questi mesi il mercato di Campagna Amica è stato sempre aperto a tutte le aziende e ha ospitato anche realtà presenti con la gestione precedente. Tutto ciò è sufficiente a smentire chi strumentalizza posizioni che nei fatti non esistono. Per questi motivi attendiamo che il Comune, con responsabilità e trasparenza, pubblichi un nuovo bando per l’assegnazione delle aree. Sarebbe spiacevole che a farne le spese fossero i cittadini”. Così il presidente di Agrimercato, Giuseppe Groppelli. Sabato sul mercato del Lungorio si potranno trovare le caldarroste preparate dall’azienda agricola di Elsa Bortolotti di Viadana, con le castagne raccolte in Toscana secondo un’usanza secolare. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it