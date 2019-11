Conclusa master class di aggiornamento "The Spices World"

progetto Rete, in collaborazione con Job Hospitality e Adesso Scuola, ha il master di aggiornamento per docenti di sala e vendita riguardante le spezie e la miscelazione. L’evento è stato curato dal bartender Giuseppe Cabona (lavora presso un Hotel a 4 stelle) e il chiavarese Angelo Desimoni, coordinatore nazionale AIBM; il tutto in collaborazione con il prof. Leonardo La Marca dell’Istituto E' terminato il 6 novembre il, in collaborazione con AIBM Project , ha il master di aggiornamento per docenti di sala e vendita riguardante le spezie e la miscelazione. L’evento è stato curato dal bartender(lavora presso un Hotel a 4 stelle) e il chiavareseil tutto in collaborazione con il prof.dell’Istituto IIS Giovanni Falcone , sede alberghiera di Gazoldo degli Ippoliti (MN). Il master si è suddiviso suddividerà in 3 fasi: a) la presentazione del progetto Rete e collaborazione per scambio conoscenze e competenze; b)Presentazione delle spezie piu quotate in ambito mixologico con illustrazione e descrizione; c) Dimostrazione pratica sulla lavorazione e vari metodi di preparazione, con indicazioni base su metodi innovativi di utilizzo legati alla mixologia contemporanea con preparazione e degustazione di drink. I contenuti didattici si sono basati in particolare sul testo Tecniche Avanzate di Sala e Vendita del libro del Triennio di Sala e Vendita. La mattina invece,. sempre nel'Istituto, è stata fatta una presentazione ai ragazzi di V del lavoro del bartender, curata da Deborah Tedesco. Questo corso ha chiuso il ciclo di aggiornamento di Ottobre e Novembre tenuti da AIBM. I primi due il 31 Ottobre presso Cocktail Fest di Sarzana (sulla degustazione dei cocktails e le storie di drink leggendari). Presto altre novità, sia per docenti, sia per semplici appassionati. Alla fine è stato rilasciato regolare attestato di partecipazione, valido come corso di aggiornamento. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it