Questione Kurda: se ne parla alla Camera del Lavoro

Si parlerà della questione Kurda, giovedì 14 novembre, alla Camera del Lavoro di Mantova (in via Altobelli 5). In sala Motta, a partire dalle 15.15, si terrà infatti un incontro per approfondire il tema della guerra turca contro il Rojava. Parteciperanno: Fabio Ghelfi, responsabile delle relazioni internazionali della Cgil Lombardia, e Hazal Koyuncuer, rappresentante della Comunità Kurda di Milano. In collegamento skype interverranno la giornalista e scrittrice Orsola Casagrande, autrice di diversi libri sulla questione kurda, e Ali Can Heyva Sor di Mezzaluna Rossa.