Carabinieri: 4 posti di blocco, 10 veicoli fermati, 51 persone identificate, 4 perquisizioni personali e 3 locali pubblici controllati

N. 4 posti di blocco, 10 veicoli fermati, 51 persone identificate, 4 perquisizioni personali e 3 locali pubblici controllati. Questo è il bilancio del servizio di controllo eseguito dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di questa Compagnia in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia d'Intervento Operativo del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia di Milano. Anche il servizio di ieri, come quello eseguito l'altra sera nel Comune di Asola, rientra nell'ambito del progetto di sicurezza pubblica finalizzato al contrasto dei reati di maggiore allarme e incidenza sociale. L'imponente servizio di prevenzione è stato principalmente indirizzato al contrasto dei reati predatori, in particolare furti e rapine in abitazione. La zona maggiormente setacciata è stata il quartiere "5 continenti" dove i militari hanno controllato un bar e identificato 15 persone, 4 delle quali sottoposte a perquisizione personale, tutte negative. Questi servizi straordinari rientrano nella più ampia strategia finalizzata a mantenere elevato il livello di legalità nella nostra provincia.