Meteo: vento forte e rovesci fino al mattino

Tempo da lupi stanotte in regione. Dalla tarda serata di giovedì 14 novembre 2019, e soprattutto nel corso della notte-alba su venerdì 15, saremo interessati da precipitazioni a prevalente carattere di rovescio, in traslazione dal Piemonte verso levante, anticipate da un intenso richiamo sciroccale in sede padana e pedemontana.

Dobbiamo dunque attenderci un significativo rinforzo della ventilazione orientale, con raffiche che localmente potranno raggiungere i 60-80 km/h. Particolare attenzione alle alte pianure e pedemontane centrali tra est Milanese, Brianza, Lecchese, Bergamasca, Cremasco e Lodigiano, Bassa Bresciana e Garda.

La pressione sciroccale sarà agli effetti connessa allo sviluppo di intense linee precipitative distese dalla Liguria alle Prealpi Varesine, rovesci che entro l’alba trasleranno verso nord-est impegnando tutti i settori lombardi dai monti al piano. Il vento forte andrà dunque smorzando non appena le piogge trasleranno verso levante (già dal primo mattino). Mentre la porzione padana della Lombardia osserverà temperature abbastanza miti in accordo con la notevole avvezione sciroccale (8-10°C sul Milanese, fino a 14°C in pedemontana bresciana), negli estremi settori nord-occidentali al confine con il Canton Ticino e il VCO persisterà un quadro termico molto più rigido, favorevole alla caduta della neve fino a quote di fondovalle. Benché tale condizione interessi quasi esclusivamente il Piemonte (Val d’Ossola in primis), potrebbero essere interessate anche le alte valli varesine e la Val Chiavenna.

Marginalmente potrebbe essere interessato da pioggia mista a neve anche il fondovalle valtellinese, anche se sembra improbabile l’eventualità di accumuli al di sotto dei 500m slm.

Altrove il quadro termico consentirà la neve soltanto da quote di media montagna, estremamente varabili da zona a zona e da valle a valle (da 700m a 1600m a seconda dell’esposizione orografica). In simili situazioni definire una “quota neve” ha peraltro poco senso: può capitare che piova fino a 1800 nelle Prealpi Bresciane mentre la neve sfiora ancora il fondovalle in area retica.

Ricordiamo inoltre che, già da giovedì sera, è attesa neve a quota collinare anche in Piemonte meridionale (Cuneese), con possibili criticità nel tratto appenninico dell'autostrada A6 Torino-Savona. Nel corso della mattinata di venerdì le precipitazioni andranno rapidamente e temporaneamente ad attenuarsi (ma con cieli sempre coperti), concentrandosi viepiù a ridosso del comparto alpino nord-orientale (Alta Valtellina, Alta Val Camonica), che riceverà buoni accumuli nevosi, con fenomeni che persisteranno moderati anche nel pomeriggio. Entro sera saranno tuttavia possibili nuove precipitazioni sparse di ritornante, in particolare in fascia prealpina e pedemontana. Attendiamo un nuovo impulso perturbato da sabato sera e per la giornata di domenica, con dettagli da definire. Probabile ancora vento forte, con precipitazioni sparse e quota neve altina, stante una mite avvezione sciroccale ancora più massiva. Ci riaggiorniamo. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it