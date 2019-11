Approvato lo studio per il potenziamento della sicurezza del Tempio di San Sebastiano

La Giunta Palazzi, mercoledì 13 novembre, ha approvato in linea tecnica lo studio di fattibilità tecnico- economica “Nuovo allestimento ed impianti speciali del Tempio di San Sebastiano” che comporta una spesa di euro 150mila euro. Nello studio sono previsti gli allestimenti dei nuovi impianti di illuminazione, antintrusione, videosorveglianza e antincendio. Il progetto è candidato ad un bando della Regione Lombardia per ottenere il finanziamento. In caso di accoglimento, la sua realizzazione non comporterebbe per il Comune di Mantova alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio. “Considerato che è in corso una riorganizzazione del sistema museale cittadino - ha evidenziato l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli - con la conseguente ricollocazione delle raccolte, degli allestimento espositivi permanente delle collezioni scientifiche, pittoriche e statuarie in accordo con le altre istituzioni museali della città, stiamo proseguendo passo dopo passo il nostro lavoro di valorizzazione del patrimonio storico-architettonico e dell’offerta culturale a sud della città in sintonia con il gruppo apposito che coinvolge le principali istituzioni culturali e i maggiori operatori culturali della città”.