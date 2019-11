Giornalisti della Gazzetta scioperano contro i tagli al personale delle tipografie annunciati dal gruppo Gedi

Il gruppo Gnn Gedi ha annunciato 121 esuberi su un totale di 280 poligrafici, i giornalisti della Gazzetta di Mantova, insieme ai colleghi di tutto il gruppo, aderiscono allo sciopero nazionale del settore; il quotidiano pertanto non sarà in edicola domenica 17 novembre. L'astensione arriva dopo l'annuncio del piano di riorganizzazione dello scorso 13 novembre di Gedi News Network, la controllata di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. di cui fanno parte i quotidiani nazionali e 17 testate locali che ha dichiarato di voler procedere a un accentramento a Torino delle attività di tipografia e di alcune aree amministrative. Le segreterie nazionali SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL avevano subito preparato un comunicato dove si esprime "grande preoccupazione per le gravi ricadute occupazionali e richiesto un confronto con la responsabilità diretta e il coinvolgimento delle Istituzioni (…)". I tagli annunciati sono distribuiti per aree geografiche, come scrive lo stesso quotidiano "24 nella divisione Lombardia-Emilia nelle sedi di Reggio, Modena, Ferrara, Pavia, Ivrea, nessuno a Mantova". Anche i giornalisti de La Stampa hanno espresso grande preoccupazione per i 121 esuberi perché, affermano, "il piano – che giunge in un clima già di forte incertezza sul futuro asset societario di Gedi e in presenza di ulteriori richieste di contenimento dei costi senza iniziative di rilancio – coinvolge inevitabilmente e con conseguenze negative anche il lavoro giornalistico". L'annuncio degli esuberi da parte del gruppo editoriale è arrivato a seguito di un incontro nazionale con i sindacati durante il quale è stato illustrato da parte dell'azienda l'andamento di mercato che registra un ulteriore calo di vendita dei quotidiani, con conseguente perdita strutturale dei ricavi. Situazione aggravata dalla costante diminuzione degli introiti pubblicitari e dalla competitività sul digitale. "Da tempo le riorganizzazioni aziendali prevedono solo tagli dei costi, con perdite di occupazione e professionalità in un settore che necessita di politiche industriali e strumenti di sostegno alla trasformazione", commentano i sindacati. (Fonte: Stampa Media.Net) Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it