Maltempo: campi allagati, canali esondati e strade piene d'acqua per le caditoie ostruite

La forte ondata di maltempo sta mettendo in ginocchio diverse zone dell'Italia: Toscana Veneto ed Emilia le regioni più colpite ma disagi si registrano anche nel mantovano. La pioggia ha ingrossato fiumi e canali alcuni dei quali sono esondati. In briciole gli asfalti di numerose strade erosi dall'acqua e allagamenti della carreggiata, anche pericolosi, segnalati su diverse strade provinciali a causa di caditoie completamente ostruite. A Suzzara un tuono ha fatto saltare la luce e mandato in tilt la centralina della Chiesa dell'Immacolata Concezione che ha messo in moto le campane facendo a suonare i rintocchi delle funzioni funebri.