Traffico a senso unico alternato per i lavori di ripristino della scarpata in via Verona dal 25 novembre al 6 dicembre

Sono in programma lavori urgenti di ripristino della scarpata per i cedimenti che si sono verificati nel tratto di via Verona verso Mantova tra il Mulino Rosignoli e via Maldinario in un’area di proprietà della Regione Lombardia. A stabilirlo un’ordinanza del Comune di Mantova che autorizza il cantiere dalle 7 di lunedì 25 novembre fino alle 17 di venerdì 6 dicembre. Il traffico sarà regolamentato a senso unico alternato con la presenza di movieri dotati di abbigliamento ad alta visibilità dotati di paletta rossa e verde. Saranno garantiti tutti gli accessi ai passi carrai, il passaggio dei pedoni sui marciapiedi e l’accesso alle abitazioni e ai negozi. Verrà collocata la segnaletica per dare le informazioni necessarie sulla variazione della viabilità. I lavori sono stati affidati alla ditta Reggiani.