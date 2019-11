Termine attività Medico di Famiglia nel Comune di Ostiglia

Si comunica che il Dr. Giorgio Cattaneo cesserà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale nel Comune di Ostiglia in data 01/12/2019 (ultimo giorno lavorativo 30/11/2019). Si invitano pertanto gli assistiti ad effettuare una nuova scelta tra i medici con disponibilità di scelte operanti nell’ambito territoriale di Ostiglia, recandosi presso l’ASST di Mantova – Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano – Via Bugatte n. 1 - Ufficio Gestione Assistiti - piano primo, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00. Per l’operazione suddetta è possibile presentarsi: di persona, muniti di tessera sanitaria magnetica e documento di identità; tramite persona incaricata munita di: delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria magnetica e documento di identità del delegante e delegato.

Si ricorda inoltre che la scelta del medico è effettuabile online collegandosi al sito: www.crs.lombardia.it (numero verde 800.030.606). Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito www.ats-valpadana.it – Sezione Medici - oppure rivolgersi ai numeri telefonici 0376 / 435892 435893 Si coglie l’occasione per ringraziare il Dr. Giorgio Cattaneo per l’opera professionale svolta in tutti questi anni a favore dei suoi pazienti. Hai qualche segnalazione o suggerimento da inviare alla redazione? scrivi a ultimissimemn@radiobruno.it