Sisma Mantova, Fontana firma 4 ordinanze: finanziamenti per 3 milioni

Riaperti termini per imprese settore Ateco 2007

Con l'Ordinanza n.520 sono stati riaperti i termini per la concessione di contributi in conto capitale in favore di imprese di tutti i settori delle Attività economiche 2007, comprese le agricole e agroindustriali, che abbiano unità nei Comuni del Cratere sismico e che, nonostante non abbiano subito danni in seguito agli eventi, hanno l'obbligo di agire sulle strutture produttive per rimuovere carenze strutturali ed effettuare interventi di miglioramento sismico.

Con un budget di 1.148.417,65 euro, l'Ordinanza finanzia, a sportello e fino al termine dello stato di emergenza, interventi per la rimozione di carenze strutturali e per il rafforzamento locale finalizzato al raggiungimento almeno del 60 per cento della sicurezza sismica richiesta per un edificio nuovo.

A Portiolo di San Benedetto Po 879.529 euro

Con l'Ordinanza n.521, viene finanziato, per una spesa complessiva pari a 879.529,63 euro, l'intervento di realizzazione di opere provvisionali, preliminari alla futura progettazione dell'intervento di messa in sicurezza, di 'Palazzo Gonzaga di Vescovato' a Portiolo di San Benedetto Po.

A Serravalle a Po 1.175.345 euro

Con l'Ordinanza n.522 viene finanziato, per un costo a carico del Commissario delegato di 1.175.345,44 euro, il progetto presentato dal Comune di Serravalle a Po relativo al 'Recupero della Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria in Località Corte Torriana' danneggiato dal sisma del maggio 2012.