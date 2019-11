Nuove aperture al MOV da sabato

Sabato 30 novembre il Mantova Outlet Village si arricchisce di due nuovi negozi al fine di ampliare ulteriormente l’offerta merceologica proposta alla sua esigente clientela e di fare un regalo a tutti gli avventori in vista delle Festività Natalizie. Inaugureranno infatti lo Store Chicco, da sempre dedicato al mondo del bambino a 360° e lo store b-brand Piquadro e The Bridge, che interpreta sia l’anima tech-design di accessori per il business e il viaggio di Piquadro e sia l’anima vintage e artigianale toscana. Per l’occasione il negozio Chicco, sabato 30, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, organizzerà una grande festa sul tema degli eroi e delle principesse con Truccabimbi, laboratori creativi e Photoboot per foto ricordo. Nel negozio sarà possibile sottoscrivere una carta fedeltà gratuita e priva di scadenza, che premierà con tanti vantaggi e privilegi la fedeltà del cliente, riservandogli promozioni dedicate, buoni e regali di compleanno. Sarà possibile sottoscrivere inoltre la tessera gemelli, che regala un anno di vantaggi speciali ai genitori di gemelli tra gli 0 e i 2 anni, per poter risparmiare su ogni acquisto effettuato. Il nuovo store fornirà anche un servizio di consegna a domicilio per ricevere comodamente a casa i prodotti acquistati e risolvere ogni problema di trasporto: un utile servizio sia in caso di acquisti ingombranti, sia in caso di acquisti multipli, senza pensieri per mamme e papà. Nel negozio sarà presente un personal shopper che aiuterà a scegliere il prodotto più indicato in base alle esigenze dei genitori. Dopo una breve fase di esplorazione, il professionista saprà “confezionare” la giusta proposta in termini di prodotti, che risponderanno appieno alle esigenze e alle richieste di mamma e papà. Due passeggini cortesia saranno a disposizione dei clienti. Ma Mantova Outlet Village si arricchisce anche dello store b-brand Piquadro & The Bridge: Piquadro è il marchio italiano di prodotti tech-design per business traveller mentre The Bridge è lo storico brand toscano di accessori in cuoio dalle lavorazioni artigianali. Il nuovo store ha l’obiettivo di illustrare i valori distintivi che le due aziende italiane: nei prodotti Piquadro design, funzionalità e innovazione tecnologica si fondono con il sapore della lavorazione artigianale italiana, la qualità dei pellami pregiati e la cura per i dettagli. In ogni collezione l’originalità e l’eleganza dello stile italiano si uniscono ad una studiata praticità e affidabilità al servizio del lavoro, del viaggio e dei ritmi intensi della vita contemporanea. I pellami, esclusivamente italiani, provengono prevalentemente dal distretto conciario toscano, la cui antica tradizione ne fa il più noto e prestigioso a livello mondiale. Abbinati a tessuti tecnologici di ultima generazione, danno origine a prodotti dall’estetica riconoscibile ed essenziale in colori classici e tinte inedite. The Bridge è un viaggio che dura da cinquant’anni. È un ponte che si rinnova unendo tradizione e contemporaneità, nostalgia e joie de vivre, vintage e anima green. È una storia di materiali eccellenti e lavorazioni sapienti. È il Tuscany way of life che s’incarna in borse e accessori caratterizzati dall’eleganza naturale e senza tempo del cuoio italiano pieno fiore, conciato al vegetale e lucidato fino a diventare morbido e incredibilmente luminoso. Il suo mondo di riferimento, legato alla cultura giovanile e globe-trotter degli anni settanta, lo ritroviamo oggi nella cultura hipster, figlia della rivoluzione digitale. Nel b-store sarà presente un’ampia selezione di accessori, zaini, borse, portadocumenti, borsoni viaggio e trolley eleganti e raffinati in linea con lo stile e l’anima dei brand oltre che ad alcuni pezzi iconici che ne hanno fatto la storia.

Chicco Offre soluzioni specifiche e sicure per essere al fianco dei genitori nell'unico e straordinario percorso di crescita dei loro bambini giorno dopo giorno, fin dalla nascita. Da oltre 60 anni Chicco è "Dove c'è un bambino": grazie al suo Osservatorio, al dialogo con i genitori, l'osservazione dei bambini e la collaborazione continua con esperti e con il mondo medico scientifico è vicino ai genitori e alle famiglie per ascoltarli e dare loro risposte semplici ed efficaci. Chicco è uno dei primi 10 marchi italiani di beni di largo consumo nel mondo, presente in oltre 120 paesi, in costante crescita. Piquadro e The Bridge Il marchio Piquadro è di proprietà del Gruppo omonimo quotato dal 2007 alla Borsa Italiana e operante nel settore della pelletteria anche attraverso i marchi The Bridge e Lancel. Capisaldi per i tre brand sono la cura per i dettagli e la qualità della lavorazione e dei pellami ma, mentre il prodotto Piquadro si distingue per un design innovativo e un contenuto tecnologico, quello The Bridge esalta il sapore vintage della lavorazione artigianale toscana e infine le collezioni Lancel incarnano l'allure parigina di una maison fondata nel 1876. La rete distributiva si estende su oltre 50 paesi nel mondo e conta su 181 punti vendita che includono 99 boutique a insegna Piquadro (63 in Italia e 36 all'estero di cui 56 DOS-directly operated stores e 43 in franchising), 13 boutique a insegna The Bridge (12 in Italia e 1 all'estero di cui 9 DOS-directly operated stores e 4 in franchising) e 69 boutique a insegna Lancel (58 in Francia e 11 all'estero di cui 63 DOS-directly operated stores e 6 in franchising). Il fatturato consolidato del Gruppo, relativo all'esercizio 2018/2019 chiuso al 31 marzo 2019, è pari a 147,5 milioni di Euro e l'utile netto consolidato è pari a circa 34,48 milioni di Euro. Mantova Outlet Village Mantova Outlet Village si trova a pochi chilometri dalla storica città di Mantova e dalle bellezzeen del Lago di Garda. Inaugurato nel 2003, conta più di 110 negozi e si configura come una delle realtà economiche di maggiore interesse della sua area. I visitatori del Village sono amanti della città, molti dei quali turisti provenienti da Verona e dal Lago di Garda e grazie al posizionamento strategico sull'A22. Land of Fashion è la collezione di cinque uniche shopping destination che si distribuiscono da nord a sud, lungo tutto il territorio italiano: Palmanova Outlet Village (Friuli), Franciacorta Outlet Village e Mantova Outlet Village (Lombardia), Valdichiana Outlet Village (Toscana) e Puglia Outlet Village (Puglia). Gestiti come detto da Multi Outlet Management Italy (MOMI), i cinque Outlet Village ospitano collezioni originali delle stagioni precedenti di marche di moda di fama internazionale e di nicchia, a prezzi ridotti fino al 70%, tutto l'anno. Collocati in regioni note per la loro storia e cultura, gli Outlet Village offrono un mix esperienziale unico di shopping e intrattenimento. 150 mila metri quadrati commerciali, di proprietà del Fondo americano Blackstone, che nel 2016 sono stati scelti da oltre 17 milioni di visitatori, per uno shopping di qualità con formula outlet negli oltre 600 punti vendita dei Village.