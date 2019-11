Domenica 1 ultimo appuntamento del 2019 per «Libri sotto i portici» di Castel Goffredo

Quali che siano le previsioni meteo, «Libri sotto i portici» a Castel Goffredo ci sarà. Ormai le bancarelle, che ogni prima domenica del mese fanno della cittadina una piccola capitale della cultura, non temono la pioggia come hanno dimostrato domenica 3 novembre: mentre la pioggia imperversava, le bancarelle davano vita, come sempre, allo splendido panorama di migliaia e migliaia di libri ben al riparo sotto la rete di portici antichi e moderni. Domenica si potrà godere dei tortellini dolci di Marianna in vendita in piazza Mazzini, un cibo dal sapore lontano, di quando a Castel Goffredo non si era ancora diffusa la moda del panettone e del pandoro. Di quando nelle botteghe veniva preparato e venduto il ripieno, speziato, e nelle case i Tortellini dolci si confezionavano nella sfoglia e si friggevano. Siete tutti invitati ad un assaggio!

E come sempre nel programma della giornata ci sono le visite guidate (alle 11, alle 15,30 e alle 17) alle sezioni dall'età longobarda alla fine del Cinquecento del Mast, alle mostre che sono altrettanti gioielli «Salviamo le opere!» e «Le tre età di Giuseppe Bazzani» .