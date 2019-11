Sciopero: garantiti i servizi essenziali al Poma e i treni regionali, nessuna variazione per il Frecciargento

Uno sciopero di tutte le categorie pubbliche e private è previsto oggi fino alle 21 e interesserà anche il personale dell'azienda sanitaria Carlo Poma di Mantova che ha però garantito i servizi minimi essenziali in osservanza delle regolamentazioni di settore. Alla protesta si è unito il personale del Gruppo FS Italiane pertanto i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza. Regolare il servizio Frecciargento da e per Roma. Per i treni Regionali sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00.